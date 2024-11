11-latek zgubił się w tłumie przed meczem, był wyziębiony i przestraszony

Nie potrafił znaleźć opiekuna

Okazało się, że 11-latek tuż przed rozpoczęciem meczu oddalił się od swojego opiekuna i nie potrafił już go odnaleźć. Policjanci zaprowadzili dziecko do radiowozu, zaopiekowali się nim, poczęstowali chłopca ciepłą herbatą i ciastkami.

"11-latek opowiedział policjantom, co się stało i z kim przyjechał do Warszawy. Dziecko przekazało funkcjonariuszom numer telefonu do swojego opiekuna, a policjanci zadzwonili do niego i wytłumaczyli mu gdzie jest chłopiec" - czytamy w komunikacie Komendy Stołecznej Policji.