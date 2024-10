Zatrzymali go w sprawie kradzieży wazonów, miał pakunek ze sporą gotówką

Policjanci z Pragi Północ zatrzymali 25-latka podejrzanego o kradzież wazonów z otwartego opla. Odzyskali też ponad 17 tysięcy złotych, które mężczyzna ukradł z bmw zaparkowanego na tej samej ulicy. Podejrzany przyznał się do kradzieży i usłyszał zarzuty w obu sprawach.

Kryminalni prowadzili śledztwo w sprawie kradzieży wazonów o wartości ponad dwóch tysięcy złotych z opla zaparkowanego przy ulicy Stalowej na terenie Pragi Północ. Dotarli do 25-latka, który miał już na swoim koncie kradzieże. Jego wygląd odpowiadał też rysopisowi wytypowanego sprawcy.

Dwie kradzieże w trzy dni

- Wiedzieli, że mężczyzna nie ma stałego miejsca zamieszkania. Opracowali plan, jak go zatrzymać. Zjawili się w jednym z podwórzy przy ulicy Inżynierskiej, wiedząc, że 25-latek może tam przebywać. Mężczyzna nie miał szansy na ucieczkę. Policjanci zatrzymali go i przewieźli do komendy przy ulicy Jagiellońskiej. W trakcie przeszukania znaleźli przy nim ponad 17 tysięcy złotych. Gotówka owinięta była folią aluminiową - podała rzeczniczka północnopraskiej policji nadkomisarz Paulina Onyszko.