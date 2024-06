W aucie miał paczki z opioidami, wpadł, bo w czasie jazdy korzystał z telefonu

Uwagę stołecznych policjantów zwrócił kierowca toyoty, który w czasie jazdy korzystał z telefonu. Mężczyzna tłumaczył, że wiezie paczki z zabawkami i słodyczami. Szybko jednak okazało się, iż w kopertach są zapakowane i gotowe do wysyłki silne leki z grupy opioidów - oksykodon i morfina. 36-latek został zatrzymany.

Policjanci patrolujący ulicę Jagiellońską zauważyli, jak kierowca toyoty korzysta z telefonu podczas jazdy, więc zatrzymali go do kontroli. W trakcie rozmowy z mężczyzną dostrzegli w aucie czarny worek z paczkami. Kierowca starał się przekonać policjantów, że są w nim zabawki i słodycze. Uwadze policjantów nie uszło również to, iż adresatami paczek były osoby z różnych krajów.