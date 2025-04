Syn był poszukiwany, ojciec go bronił. Obaj trafili za kraty

Syn i ojciec zostali zatrzymani (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Policjanci przyszli zatrzymać poszukiwanego 21-latka, próbował nie pozwolić na to jego ojciec. Obydwaj zostali zatrzymani. Syn odbędzie zasądzoną wcześniej karę, ojca czeka proces.

21-latek był poszukiwany listem gończym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Ma do odbycia karę dwóch lat i sześciu miesięcy pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, usiłowanie oszustwa, podając się za funkcjonariusza publicznego i posiadanie środków odurzających.

Ojciec zasłonił wejście

Drzwi mieszkania, w którym miał przebywać otworzył jego ojciec. 51-latek twierdził, że syna nie ma w domu.

- To było oczywiście nieprawdą. Kryminalni weszli do lokalu. W jednym z pokoi zauważyli 21-latka. Jego ojciec stanął im na drodze, próbując zasłonić wejście do pokoju. Nie słuchał poleceń policjanta, odepchnął go i wyzywał. Kryminalny obezwładnił mężczyznę i położył na podłodze, by nie dopuścić do kolejnych aktów agresji z jego strony. Wtedy mężczyzna zaczął mu grozić – informuje nadkom. Paulina Onyszko z północnopraskiej policji.

W trakcie przeszukania lokalu policjanci zabezpieczyli kilka fiolek z nieznaną substancją, do posiadania których przyznał się młodszy mężczyzna. Od jego ojca kryminalni zabezpieczyli ponad dwa tysiące złotych na poczet przyszłych kar.

Syn w więzieniu, ojca czeka proces

- Operacyjni zatrzymali obu mężczyzn. Syn i ojciec w kajdankach trafili do komisariatu przy ul. Chodeckiej. Młodszy mężczyzna został osadzony w areszcie tymczasowym, zgodnie z dyspozycją sądu. Jego ojciec trafił do policyjnej izby zatrzymań. Następnego dnia dochodzeniowcy przesłuchali go i przedstawili mu zarzuty kierowania gróźb karalnych wobec policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej oraz jego znieważenie. O wymiarze kary dla 51-latka zdecyduje sąd – dodaje nadkom. Paulina Onyszko.

Nadzór nad czynnościami wykonywanymi w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Północ.

