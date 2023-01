Zabójstwo małżeństwa Jaroszewiczów. Sąd ma wezwać jeszcze kilkanaście osób

W trwającym procesie o zabójstwo byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Solskiej, do którego doszło w 1992 roku, sąd wysłuchał w piątek oskarżonych, rodzinę ofiar i kontynuuje przesłuchania świadków. Do wezwania pozostało jeszcze co najmniej kilkanaście osób, w tym biegli.