"Największą nagrodą jest radość i uśmiech na twarzy osoby, której mogliśmy pomóc"

W trakcie czynności służbowych poznała kobietę w ciąży, która niedługo ma urodzić, a nie miała pieniędzy, rzeczy niezbędnych do przygotowania się na przyjście na świat dziecka ani bliskich osób, które byłby w stanie ją wesprzeć. Pomogła. Dostała za to podziękowania, a teraz wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński wręczył jej list gratulacyjny.

List z podziękowaniami

- Kiedy przyszła mama otrzymała potrzebne rzeczy, nie kryła zaskoczenia i wzruszenia, bo nie spodziewała się tak miłej niespodzianki. Do szefa wyszkowskich policjantów wpłynął list, w którym kobieta dziękuje policjantce między innymi za otwarte serce, bezinteresowną pomoc i życzliwość - mówił komisarz Damian Wroczyński, oficer prasowy wyszkowskiej policji. - Młodszy aspirant Wioleta Szymanik udowodniła, że jej służba to nie tylko ochrona porządku i bezpieczeństwa, ale również pomoc innym. Jej inicjatywa i determinacja, które pokazała w czasie tej akcji, są godne podziwu i szacunku. To policjantka o wielkim sercu - dodaje z dumą.