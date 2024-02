Stracił już ponad 40 tysięcy, ale nadal wierzy, że "amerykańska żołnierka na misji w Ukrainie" istnieje

• Przede wszystkim kieruj się zasadą ograniczonego zaufania - nigdy nie masz pewności, kto może znajdować się po "drugiej stronie”. • Nic w życiu nie przychodzi łatwo zwłaszcza duże pieniądze, które proponują Ci osoby obce. • Nie działaj impulsywnie i zastanów się przed wykonaniem operacji finansowej, czy aby na pewno taka paczka została do ciebie nadana, czy firma która prosi o opłaty istnieje i jakie są opłaty celne, kiedy, za co i ile wynoszą. • Zastanów się czy otrzymywane dokumenty np. certyfikaty nie są podrobione oraz czy nie bierzesz udziału w przestępstwie, jeżeli ktoś prosi cię o przelewy podając różne dane osób i rachunki bankowe. • Nigdy nie wysyłaj pieniędzy komuś, kogo nie znasz. Jeśli nie masz pewności co do wiarygodności osoby, która się z tobą kontaktuje, lepiej jest zachować ostrożność i zrezygnować z transakcji. • Jeżeli masz wątpliwości, co do wiarygodności otrzymanego maila możesz zgłosić podejrzenie oszustwa na adres https://incydent.cert.pl lub usunąć maila lub wrzucić go do spam-u.