Pożar domku letniskowego, poszkodowany starszy mężczyzna

W miejscowości Przypki pod Piasecznem doszło w sobotę do pożaru domku letniskowego na terenie ogródków działkowych. Poszkodowany został 80-letni mężczyzna.

- Doszło do pożaru drewnianego domku o wielkości około pięć na siedem metrów. W momencie naszego dojazdu, obiekt był cały w ogniu. Zadysponowano tam cztery zastępy straży pożarnej i karetkę pogotowia. Na miejscu pojawiła się także policja. Poszkodowany został użytkownik tego domku. To mężczyzna w wieku około 80 lat, który z lekkimi oparzeniami został przetransportowany do szpitala - przekazał nam młodszy brygadier Łukasz Darmofalski, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie.