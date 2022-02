Pieszy potrącony przez autobus na DK50

W Łochowie (powiat węgrowski) doszło do potrącenia pieszego przez autobus. Mężczyzna trafił do szpitala. Na drodze krajowej nr 50 występują utrudnienia w ruchu. Wprowadzono ruch wahadłowy.

Do wypadku doszło w pobliżu dworca PKS w Łochowie.. - Według relacji świadków pieszy - mężczyzna w wieku 64 lat - przebiegał przez pasy na drodze krajowej numer 50. Ze znajdującego się obok przystanku ruszał autobus. Doszło do zderzenia z pieszym. Mężczyzna z obrażeniami został przewieziony do szpitala w Wyszkowie - przekazał nam Marcin Góral z Komendy Powiatowej Policji w Węgrowie.