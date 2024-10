Ochroniarz przyłapał 44-latka w sklepie na kradzieży

44-latek podejrzany o kradzieże wpadł, bo rozpoznał go pracownik ochrony sklepu. Jak przekazała policja, mężczyzna był też poszukiwany przez sąd.

Ochroniarz przyłapał jednego z klientów sklepu na kradzieży i zawiadomił policję. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, przejrzeli zapis monitoringu. Jak przekazali, zgadzał się on z tym, co wcześniej usłyszeli od pracownika sklepu.

Bardzo szybko okazało się również, że to nie jedyne kłopoty, w które wpadł 44-letni mężczyzna. "Sprawdzenie w policyjnym systemie wykazało, że jest on poszukiwany celem odbycia kary 48 dni pozbawienia wolności na podstawie postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy w Pruszkowie" - dodała Gąsowska. 44-latek wprost ze sklepu trafił do policyjnej celi.