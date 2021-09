Pokłócili się na spotkaniu. Policja: jeden nie żyje, drugi odpowie za pobicie ze skutkiem śmiertelnym

Policjanci z Mińska Mazowieckiego zatrzymali 66-latka podejrzanego o pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Jak informuje powiatowa komenda, do zdarzenia doszło podczas towarzyskiego spotkania, w trakcie którego spożywany był alkohol. - W pewnym momencie pomiędzy mężczyznami doszło do awantury - zatrzymany miał dotkliwie pobić 75-latka, uderzając go między innymi krzesłem po głowie - relacjonuje policja. Podejrzanemu grozi dożywocie.

W ubiegłą sobotę policjanci z komisariatu w Mrozach (powiat miński) zostali poinformowani o pobiciu mężczyzny, do którego doszło w jednym z domów na terenie tej gminy. - Funkcjonariusze pilnie udali się pod wskazany adres. Na miejscu zatrzymali 66-letniego mężczyznę, podejrzanego o to przestępstwo. Z ich ustaleń wynikało, że w domu miało miejsce spotkanie podczas którego spożywany był alkohol. W pewnym momencie pomiędzy mężczyznami doszło do awantury - zatrzymany miał dotkliwie pobić 75-latka uderzając go między innymi krzesłem po głowie - relacjonuje rzecznik mińskiej komendy Marcin Zagórski.

Jak dodaje, ranny znajdował się w stanie zagrażającym życiu, więc do szpitala transportował go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - 66-latek był nietrzeźwy. Policjanci przewieźli do komendy i umieścili w celi. Dwa dni później otrzymali informację, że pobity mężczyzna zmarł - podaje Zagórski.

Zebrany materiał dowodowy dał podstawy, aby przedstawić zatrzymanemu zarzut pobicia ze skutkiem śmiertelnym. - Decyzją Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, 66-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie śledczym. Za to przestępstwo grozi mu nawet dożywocie - podsumowuje rzecznik mińskiej komendy.

Autor:mp/r

Źródło: tvnwarszawa.pl