"Taka sytuacja nigdy nie powinna się zdarzyć". Kuria przeprasza, prokuratura ocenia nagranie

Kuria Diecezji Płockiej przeprosiła za zachowanie księdza, który podczas lekcji religii przyciskał ucznia do ławki i wykręcał mu ręce. - Biskup płocki niezwłocznie spotka się z katechetą oraz dyrekcją placówki - przekazała kuria.

Bulwersujące zachowanie księdza katechety ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego na Mazowszu opisaliśmy na tvnwarszawa.pl w poniedziałek. Na nagraniu, które otrzymaliśmy na Kontakt 24, widać jak ksiądz zmusza ucznia do przeprosin. Gdy ten się nie zgadza, duchowny przyciska go do ławki i wykręca mu ręce.

Ze względu na dobro dziecka nie podajemy, w jakiej miejscowości doszło do incydentu.

Kuria przeprasza

O komentarz poprosiliśmy Kurię Diecezji Płockiej. Bo, przypomnijmy, w przypadku lekcji religii, zgodnie z prawem oświatowym "przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego lub szkolnego,(...) , wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły, wydanego przez (...) właściwego biskupa diecezjalnego".

W poniedziałek rzeczniczka kurii Elżbieta Grzybowska przekazała nam, że kuria nie ma wiedzy na temat tego incydentu. Następnego dnia jednak kuria wydała krótkie oświadczenie. "W związku z sytuacją, która miała miejsce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (...), informuję, że biskup płocki niezwłocznie spotka się z księdzem katechetą oraz dyrekcją tej placówki. Chodzi o to, aby sprawę dokładnie wyjaśnić i podjąć odpowiednie decyzje wobec duchownego. Wcześniej nie mieliśmy żadnych zgłoszeń o tym zajściu ani uwag (...) co do pracy księdza. Przepraszamy za to, co się stało. Taka sytuacja nigdy nie powinna się zdarzyć" - napisano w oświadczeniu.

"Przeproś Pana Boga"

Jak opisywaliśmy, do zdarzenia doszło w piątek w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na Mazowszu. Placówka opiekuje się dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie, prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju oraz terapię dzieci autystycznych. Nagranie otrzymaliśmy od matki jednej z uczących się tam nastolatek. Dziewczynka zarejestrowała je ukradkiem.

Na wideo, nakręconym podczas lekcji, słyszymy:

- Przeproś - mówi ksiądz do jednego z uczniów, jednocześnie przyciskając go do szkolnej ławki. - Nie przeproszę - odpowiada uczeń. - Przeproś Pana Boga - rzuca dalej ksiądz, wykręcając chłopcu ręce. - Nigdy - odpiera nastolatek. Wówczas ksiądz oznajmia: idziemy do pani dyrektor.

Policja przyjęła zgłoszenie

Sprawa została zgłoszona na policję oraz do kuratorium oświaty. - Wczoraj (w poniedziałek - red.) otrzymaliśmy nagranie ze zdarzenia. Zostało również przyjęte od mamy nieletniego zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Przesłuchani zostali świadkowie - nieletnia uczennica i jej mama. Zabezpieczone zostało nagranie. W dniu dzisiejszym (we wtorek - red) materiał dowodowy został wysłany do prokuratury w celu oceny formalno-prawnej - przekazała nam oficer prasowa lokalnej policji.

Jak dodała policjantka, do tej pory funkcjonariusze nie przesłuchali księdza. - To, w jakim kierunku będzie prowadzone postępowanie, zależy od decyzji prokuratora - podkreśliła.

W poniedziałek zapytaliśmy Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie, czy wpłynęło zgłoszenie w sprawie tego incydentu, czy wpływały dotychczas skargi na tę placówkę, a także czy planowane jest przeprowadzenie w niej kontroli. Czekamy na odpowiedź.

Ksiądz zawieszony

Na zachowanie księdza zareagowała już dyrekcja szkoły. "Informacja o wspomnianym nagraniu dotarła do nas dziś rano. Sprawę traktujemy z należytą powagą. Aktualnie jest zgłoszona na policję i wyjaśniana. W związku z tym nie możemy udzielać żadnych informacji. Decyzją dyrektora ksiądz został zawieszony w pełnieniu obowiązków nauczyciela-katechety. Z uwagi na powyższe nie wykonuje obecnie żadnych czynności zawodowych" - przekazała nam w mailu dyrektorka placówki.

Autor:dg/r