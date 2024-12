Auto uderzyło w bariery, pies saperów wypadł z samochodu i uciekł

Zaginął pies mazowieckich saperów Coma Źródło: wirtualnynowydwor.pl

Jak informowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na krajowej "siódemce" w okolicach miejscowości Kazuń (powiat nowodworski) doszło do kolizji z udziałem dwóch samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło przed godziną 16. we wtorek. Zablokowany był pas ruchu w kierunku Gdańska.

Do kolizji doszło na krajowej "siódemce" Źródło: OSP Nowy Dwór Mazowiecki

Jak udało nam się ustalić, jednym z samochodów jechał żołnierz po służbie. Przewoził w nim służbowego psa. W wyniku zderzenia zwierzak wypadł z auta, doznał szoku i uciekł.

O poszukiwaniach psa poinformował w mediach społecznościowych 2 Mazowiecki Pułk Saperów. Pies rasy owczarek niemiecki wabi się Coma. Ma 3 lata.

"Jeżeli widziałeś/widziałaś psa rasy owczarek niemiecki, prosimy o kontakt" - apelowali saperzy na Facebooku.

We wtorek wieczorem pies został odnaleziony - poinformował w mediach społecznościowych 2 Mazowiecki Pułk Saperów.

