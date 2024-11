Iluzjonistyczny ornament. Odkrycie w barokowym kościele

Pierwszy kościół był drewniany

W 1548 r. za zgodą Zygmunta I Jan i Franciszek Karczewscy podnieśli osadę do godności miasta i nadali prawa chełmińskie (osada utraciła prawa miejskie w 1869 r. i odzyskała je w roku 1957). Około 1602 r. spłonął pierwotny kościół, postawiono wówczas nowy, prowizoryczny, drewniany. Gdy w 1603 r. na wizytację przybył biskup poznański Wawrzyniec Goslicki, kościół nie był jeszcze poświęcony.

Kościół murowany wzniósł kanclerz koronny Kazimierz Bieliński w roku 1632. Natomiast marszałek wielki koronny Franciszek Bieliński przebudował go w latach 1733-1737 (projekt przypisuje się Jakubowi Fontanie). Świątynię konsekrował biskup płocki Andrzej Załuski w 1733 r., w niedzielę po uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. W roku 1704 do Karczewa na dwa dni przybywa król szwedzki Karol XII i Stanisław Leszczyński. Najstarszą częścią jest kaplica Karczewskich z 1541 r., dobudowana pierwotnie do świątyni drewnianej. Podczas pożaru miasta w 1865 r. kościół ponownie spłonął. Odbudowę finansowali ówcześni dziedzice - Kurtzowie.