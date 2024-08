Do pierwszego zdarzenia doszło w Chlebni, przy ulicy Logistycznej. Chodzi o budynek, który pełni funkcję centrum logistycznego jednej z sieci sklepów odzieżowych.

Aspirant Krzysztof Stefaniak z grodziskiej straży pożarnej potwierdził na razie po godzinie 14, że w wyniku ulewy, która przeszła nad regionem, doszło do uszkodzenia budynku. - Trwają nasze działania - przekazał krótko.

Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl ustalił, że w środku mogło przebywać kilkanaście osób. Dowiedział się także, że na miejsce zadysponowano przewodników z psami do przeszukiwania gruzowisk.

Nie ma osób poważnie rannych

Do podobnego zdarzenia doszło w miejscowości Natolin (też w powiecie grodziskim). Tam również w wyniku silnych opadów deszczu runęła część dachu hali. - Do obydwu zdarzeń doszło na terenie strefy przemysłowej, przy rondzie - podkreślił aspirant Stefaniak, zaznaczając, że w obydwu lokalizacjach: w Chlebni i Natolinie, trwają działania strażaków. Zapytany czy w budynkach ktoś przebywał, odpowiedział: - Tak, ale na ten moment nie mamy informacji, ile to osób.