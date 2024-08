18-latka zmarła w szpitalu

Czołowe zderzenie

- Mogę potwierdzić, że taka informacja się pojawiła i jest cały czas weryfikowana - stwierdził. Wyjaśnił, że chodzi o zeznania kierującego mercedesem, który powiedział, że był zmuszony przez inny pojazd do manewru, który wykonał, czyli do zjechania na przeciwległy pas jezdni – stwierdził.

"Na obecnym etapie postępowania nie można wykazać związku"

W dniu wypadku niedaleko miejsca, gdzie do niego doszło, znaleziono skodę i zatrzymano będącego pod wpływem alkoholu mężczyznę. Został on już przesłuchany. - Mężczyźnie przedstawiono zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości. Nie przyznał się on do winy. Zaprzeczył, żeby w ogóle prowadził ten pojazd - poinformował prokurator rejonowy w Płocku.