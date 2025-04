Unikał więzienia dzięki sprytnej skrytce Źródło: KPP w Białobrzegach

41-latek skazany na więzienie za jazdę wpływem alkoholu i łamanie sądowych zakazów nie zamierzał stawić się w zakładzie karnym. Długo unikał sprawiedliwości, ukrywając się w sprytnie skonstruowanej kryjówce

Mieszkaniec powiatu lubartowskiego został skazany na dwa i pół roku pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz łamanie sądowych zakazów. - Nigdy nie zgłosił się do odbycia wyroku. By uniknąć zatrzymania, wpadł na niecodzienny pomysł - ukrył się w piwnicy, do której prowadził wydrążony otwór w podłodze łazienki - poinformowała w komunikacie asp. Joanna Golus z Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach.

Policjanci z Białobrzegów namierzyli i zatrzymali uciekiniera. - Teraz, zamiast kryjówki pod podłogą, czeka go cela w zakładzie karnym, gdzie spędzi najbliższe miesiące, odbywając zasądzoną karę - przekazała Golus.

Schowany pod podłogą - finał poszukiwań 41-latka Źródło: KPP w Białobrzegach

