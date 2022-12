"Gretchen zadzwoniła do mnie, była przestraszona i mówiła, że się boi, że Karl chce ją zabić"

Gretchen w 2013 roku zadzwoniła do mnie, była przestraszona i mówiła, że boi się, że Karl chce ją zabić – mówiła w sądzie siostra zamordowanej kobiety podczas czwartkowej rozprawy w procesie Amerykanina Karla P., oskarżonego o uduszenie matki, poćwiartowanie jej zwłok i wrzucenie ich do Wisły.

Obywatelka Stanów Zjednoczonych 68-letnia Gretchen P. zaginęła w Warszawie w 2020 roku. Śledczy są pewni, że została zamordowana przez syna. Jej ciała szukały w Wiśle polskie służby, którym pomagali agenci Federalnego Biura Śledczego (FBI), ale zwłok do tej pory nie odnaleziono. Prokuratura oskarżyła 26-letniego Karla P. o zabójstwo matki i kradzież pieniędzy w kwocie nie mniejszej niż 2,5 tys. złotych.

Druga rozprawa

- Nie chcę dzisiaj potwierdzać tych wyjaśnień. One mogą być uznane za częściowo poprawne – stwierdził na sali rozpraw Karl P., pytany przez sędzię Agnieszkę Domańską, czy chce się do nich ustosunkować.

Zeznawała siostra Gretchen

Następnie jako świadek zeznawała siostra zamordowanej: 64-letnia Heidi W.-K., która stwierdziła, że ostatni raz miała bezpośredni kontakt z siostrą w 2015 roku, przed jej wyjazdem do Szwajcarii. - Moje kontakty z siostrą polegały na regularnych wiadomościach i telefonach – mówiła w sądzie.

Zapytana przez sąd, czy Gretchen P. pisała coś o relacjach ze swoim synem, odpowiedziała, że często opowiadała o ich codziennym życiu i o tym, jak spędzają czas. - Najpierw po wyjeździe z Ameryki byli w Szwajcarii, a potem przyjechali do Polski. Była bardzo szczęśliwa, że udało im się załatwić tu mieszkanie w październiku 2016 roku - opowiadała w sądzie. Dodała, że siostra "miała silną wolę, by żyć", a radością jej życia był syn oraz że tuż przed śmiercią dostała od niej cztery wiadomości. Miała napisać m.in., że przygotowuje posiłek dla syna.

Dopytana przez sąd, czy skarżyła się na coś związanego z synem zaznaczyła, że jej największą frustracją było to, że odmawiał chodzenia do szkoły po 15. roku życia. - Wykształcenie było bardzo ważne dla naszej rodziny - mówiła na sali rozpraw.

"Uzależniony od gier komputerowych"

Wskazała także, że Gretchen P. zwierzała jej się, że Karl P. jest uzależniony od gier komputerowych i że bierze narkotyki. - On zaczął brać narkotyki, a to było coś, czemu ona była bardzo przeciwna(…). Musiała dawać pieniądze synowi na narkotyki. Jako rodzic powinno się odmówić, ale oni mieli taką relację między sobą (…). Ona bała się swojego syna. Nie rozumiałam tego. Bała się, że on się rozzłości – podkreślała w sądzie siostra zamordowanej kobiety.