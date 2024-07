293 projekty do realizacji za ponad 105 milionów

Projekty budżetu obywatelskiego mieszkańcy Warszawy wybierali po raz 11. Spośród 1183 pomysłów zrealizowanych zostanie 293, w tym 20 ogólnomiejskich. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to ponad 105 milionów złotych.

We wtorek, 16 lipca, podczas gali ogłoszono wyniki tegorocznego głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Wiceprezydentka Warszawy Adriana Porowska przypomniała, że mieszkańcy wybierali spośród 1183 pomysłów.

- To świetne narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy konkretnie komunikują o zmianach, jakich oczekują w swoim otoczeniu. Widzimy też, że te potrzeby się zmieniają. Jeszcze parę lat temu głosowano głównie za zmianami w przestrzeni publicznej. Obecnie warszawiacy coraz chętniej wybierają projekty związane z z edukacją, rozwojem, pomocą - powiedziała cytowana w komunikacie ratusza Adriana Porowska.

To już 11. edycja budżetu obywatelskiego w Warszawie

Projekty dzielnicowe

Każda osoba głosująca w budżecie obywatelskim mogła poprzeć 15 projektów z jednej, wybranej przez siebie dzielnicy. "Największe zaangażowanie na etapie głosowania wykazali mieszkańcy Wesołej, Ursusa i Żoliborza. Na Bemowie natomiast wybranych zostało aż 25 pomysłów, które doczekają się realizacji w 2025 roku, co stanowi najwyższy wynik w stosunku do innych dzielnic" - wskazuje w komunikacie stołeczny ratusz.

Projekty ogólnomiejskie

W przypadku projektów ogólnomiejskich pierwsze miejsce przypadło w tym roku inicjatywie "Nie jesteś sam/-a – pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to jeszcze raz!". To kontynuacja projektu znanego z wcześniejszych edycji BO. Zagłosowało na niego 24845 osób. Drugie miejsce zajął projekt "Darmowe podpaski w szkołach", który zdobył 23722 głosy. Trzeci najpopularniejszy projekt to: "Rowerem wte i wewte - nowe i dobre drogi rowerowe", na który zagłosowało 22456 osób. "Projekt polega na budowie nowej drogi dla rowerów i modernizacji istniejących w oparciu o ich ważność w systemie transportowym, stan techniczny i możliwości realizacyjne. Projekt obejmuje drogi rowerowe w całej Warszawie, na Ochocie, Pradze Północ i Mokotowie" - czytamy w opisie pomysłu.