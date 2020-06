Dwumetrowy wąż między samochodami. "Postanowił pozwiedzać Warszawę"

"Kiedy strażnicy dotarli na miejsce, okazało się, że bliżej nieokreślony przez mieszkańców "stwór" wędruje gdzieś pomiędzy autami zaparkowanymi przy ul. Osieckiej. Strażnicy musieli się nieźle nagimnastykować, by go odnaleźć" - informuje straż miejska.

Schował się pod samochodem

Jak podaje dalej straż, gad został w końcu namierzony pod zaparkowaną na ulicy toyotą. Zdążył już jednak schować się pod silnikiem samochodu. Gdy udało się go schwytać, okazało się, że to dwumetrowy wąż zbożowy. Funkcjonariusze zabezpieczyli go za pomocą specjalistycznego sprzętu. Umieścili go w transporterze i przewieźli do Centrum CITES, które działa przy warszawskim zoo i zajmuje się egzotycznymi gatunkami zwierząt.