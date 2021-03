Na budowie metra zginął pracownik przygnieciony łyżką koparki. Jest śledztwo w sprawie wypadku

W piątek doszło do wypadku przy Bazyliańskiej na budowie drugiej linii metra. Na robotników w wykopie spadła łyżka koparki. Zginęła jedna osoba, drugi pracownik został ranny. Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga prok. Katarzyna Skrzeczkowska, śledztwo zostało wszczęte w poniedziałek po południu. Wcześniej tego dnia do praskiej prokuratury rejonowej przekazano materiały w tej sprawie z komisariatu na Targówku.