Sąd uchylił decyzje komisji weryfikacyjnej w sprawie kamienicy przy Nowogrodzkiej

Decyzje z rażącym naruszeniem prawa

- Sąd uchylił obie te decyzje komisji stwierdzając, że nastąpiły one z rażącym naruszeniem prawa materialnego i procesowego - mówiła w uzasadnieniu piątkowego wyroku WSA sędzia Elżbieta Lenart.

Ówczesny przewodniczący komisji ogłaszając w 2017 r. decyzję w sprawie Nowogrodzkiej 6a mówił, że przy wydawaniu decyzji reprywatyzacyjnej doszło do rażącego naruszenia zasad prawdy obiektywnej przez prezydenta Warszawy poprzez nieustalenie przesłanki posiadania gruntów w chwili złożenia wniosku dekretowego.

Jak podkreślał, przesłanką uchylenia decyzji reprywatyzacyjnej było między innymi zaistnienie skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym. Lokatorzy kamienicy, po jej przejęciu, byli zastraszani, nękani podwyżkami czynszu - uzasadniał przewodniczący komisji. Mówił, że z ustaleń komisji wynika, że nowi właściciele chcieli w ten sposób zmusić mieszkańców do wyprowadzki.

"Kontakty z mieszkańcami odbywały się z poszanowaniem prawa"

- Nikt zresztą nie przedstawił żadnego wyroku sądu, który stwierdzałby, iż podwyżka czynszu była niesłuszna. Jeśli chodzi o ewentualne działania w stosunku do lokatorów mające znamiona przestępstwa, to od tego są odpowiednie środki, a nikt nie przedstawił żadnego wyroku, który stwierdzałby ten fakt - powiedziała.

Fenix Group, do której należy spółka Jowisz oświadczała zaś w 2017 roku, że kamienicę przy Nowogrodzkiej 6a spółka nabyła zgodnie z prawem oraz w dobrej wierze. Kamienicę spółka kupiła w 2013 roku za ponad 7 milionów złotych od spadkobierców "legitymujących się prawomocnymi, wydanymi przez polskie urzędy i sądy, dokumentami świadczącymi o tym, że są prawowitymi właścicielami". "Przy zakupie dochowaliśmy należytej staranności. Zamówiliśmy audyt prawny, który nie wykazał żadnych wątpliwości co do własności budynku. Finalną decyzję o inwestycji podjęliśmy po analizie dokonanej przez nasz Komitet Inwestycyjny" - pisała spółka.