Wykonawca wylotówki z Warszawy wybrany

"Oferta firmy Polaqua została dziś wybrana jako najkorzystniejsza w powtórnym przetargu na kontynuację projektowania i budowę południowego wylotu z Warszawy, czyli drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do węzła Lesznowola (z węzłem)" - napisano w komunikacie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. "Jeszcze jeden krok i rozpoczynamy budowę S7 Lotnisko - Lesznowola" - dodano.

Poinformowano, że przekazywana jest dokumentacja do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do tak zwanej kontroli uprzedniej. "Jeśli do 20 stycznia nie będzie odwołań, a kontrola uprzednia zakończy się bez uwag, w lutym chcemy podpisać umowę" - zapowiedziano.