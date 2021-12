Ostatni fortepian Chopina przechodzi renowację. Pracę konserwatorów można obserwować

Fortepian, jako jedna z najważniejszych pamiątek po Fryderyku, był starannie przechowywany przez kolejne pokolenia rodziny - dzieci i wnuków Ludwiki. W 1924 roku został sprzedany Muzeum Narodowemu w Warszawie, gdzie był eksponowany aż do wybuchu Powstania Warszawskiego. Po upadku powstania instrument został wywieziony przez Niemców do Austrii.

Fortepian Chopina powrócił do Warszawy po II wojnie światowej

Fortepian powrócił do Warszawy 24 kwietnia 1946 roku. Przez pewien czas był - w latach pięćdziesiątych - eksponowany w Żelazowej Woli. W 1958 roku został przekazany przez Muzeum Narodowe w depozyt, a później przeszedł na własność Towarzystwa im. Fryderyka Chopina i został przetransportowany do Pałacu Ostrogskich - siedziby warszawskiego Muzeum Chopina. Od 2005 roku jest depozytem w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina. Pierwszą poważną renowację instrument przeszedł pod koniec lat 50. Wymienione wtedy zostały między innymi struny, kołki, oraz okleina młotków, skrzynia została polakierowana.

Publiczność może zobaczyć renowację fortepianu Chopina

Do najważniejszych zadań wskazanych przez eksperta należy regulacja mechaniki oraz wymiana strun na bliższe oryginalnemu pierwowzorowi, zgodnie z aktualną wiedzą historyczną. W tym celu użyte zostaną struny podobne do tych stosowanych w wytwórni Pleyela w pierwszej połowie XIX wieku. Dzięki dobremu stanowi zachowania zdecydowanej większości elementów - mimo że fortepian przez prawie sto lat, poza nielicznymi wyjątkami, nie był używany w celach wykonawczych, a jedynie eksponowany jako obiekt muzealny - istnieje realna szansa na pełne przywrócenie walorów instrumentu, a w szczególności jego oryginalnego brzmienia. "To niewątpliwie historyczne wydarzenie - być może już wkrótce usłyszymy ostatni fortepian Chopina tak, jak słyszał go on sam" - można przeczytać na stronie internetowej Muzeum.