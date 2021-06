Odbudowali je pospiesznie, z marnych materiałów. Remontują kamienice przy Freta

Pospieszna odbudowa z marnych materiałów

"Po wojnie prace przy odbudowie Starego i Nowego Miasta prowadzono bardzo pospiesznie, używano materiałów złej jakości, cegieł z rozbiórki i niskiej klasy wapna. Przyczyniło się to do stopniowo postępującego niszczenia budynków. Do wypraw tynkarskich użyto zbyt dużej ilości pigmentów do barwienia tynków, co osłabiło ich wytrzymałość. Brak izolacji fundamentów spowodowało zawilgocenie i w konsekwencji uszkodzenia muru ceglanego, tynków i elementów kamiennych" - opisuje stołeczny konserwator.