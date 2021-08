Beton, lastryko i kostka bazaltowa. Przygotowują nową nawierzchnię na placu Pięciu Rogów

Drogowcy podsumowali postępy prac przy przebudowie placu Pięciu Rogów. Zakończyło się już układanie podziemnych instalacji. Widać też coraz więcej efektów robót związanych z układaniem nowej nawierzchni w centralnej części placu oraz na Kruczej i Szpitalnej. Ziemia i gruz wywiezione dotychczas z terenu inwestycji mogłyby wypełnić 76 wagonów kolejowych.

Prace na placu Pięciu Rogów wystartowały na początku marca, ale ze względu na odkrycia archeologiczne musiały być wstrzymywane na polecenie konserwatora zabytków. Obecnie stan zaawansowania inwestycji oceniany jest na 18 procent. Zarząd Dróg Miejskich informuje w czwartek, że mieszkańcy mogą już zauważyć pierwsze efekty robót. Dotychczas ich spora część związana była z siecią instalacji podziemnych. "Drogowcy właśnie uporali się z układaniem sieci sanitarnych, energetycznych i teletechnicznych. Mieli przy tym sporo roboty, bo dość często trafiali na instalacje podziemne, które nie widniały na żadnych mapach" - czytamy w najnowszym komunikacie.

Przygotowują konstrukcję posadzki

W centralnej części placu toczą się roboty związane z konstrukcją powierzchni pod płyty. Wkrótce wykonawca rozpocznie układanie nowej nawierzchni. Na początek ułożone zostaną płyty o wymiarach 2185 mm x 2185 mm z jasnego betonu architektonicznego z zatopionymi w nim kamieniami o frakcji różnej wielkości.

ZDM wyjaśnia, że przygotowanie terenu pod posadzkę, wymagało rozebrania starego betonu i asfaltu oraz wyrównanie i utwardzenia podłoża. W międzyczasie ułożone zostały też podziemne sieci.

Drogowcy wyliczają, że z terenu inwestycji wywieziono do tej pory 5496 metrów sześciennych ziemi i gruzu. "Gdyby tę hałdę miały wywozić pociągi, potrzebnych by było 76 węglarek o pojemności 72,5 metrów sześciennych każda. Do tego doszło wykonanie 3852 metrów kwadratowych różnego rodzaju podbudów pod nawierzchnie" - dodają.

Przebudowa placu Pięciu Rogów ZDM

Postępy prac na Szpitalnej i Kruczej

Konstrukcja jezdni jest już gotowa na Szpitalnej. Po północnej stronie jezdni pojawiły się też nowe krawężniki, gotowy jest także chodnik i dwa wjazdy na pobliskie posesje, wykończone kostką bazaltową. Coraz większy obszar ulicy wyłożony jest lastryko. "Niebawem w całości pokryje ono ciągi piesze po północnej stronie ulicy" - zapowiada ZDM.

W najbliższym czasie na północnym odcinku Szpitalnej planowane są prace związane z układaniem nowej nawierzchni betonowej. Zostaną one podzielone na dwa etapy, by przez cały czas zapewniony był dojazd do wszystkich posesji.

Drogowcy podsumowują, że gdyby wszystkie ułożone do tej pory na placu krawężniki postawić jeden obok drugiego, liczyłyby 370 metrów długości. Dotychczas ułożono też już 5080 płyt z lastryko o wymiarach 50 x 50 centymetrów.

Po oby stronach Kruczej pojawiły się już płytki ryflowane, czyli pasy prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących. Łącznie na terenie całego placu ułożono już 1050 takich płyt chodnikowych. W komunikacie czytamy, że na południowej części Kruczej zakończą się wkrótce roboty związane z układaniem lastryko i granitowej kostki wzdłuż jezdni. Ustawiono tam również pierwsze nowe latarnie.

Przebudowa placu Pięciu Rogów | ZDM

Przestrzeń bez samochodów

Przebudowa placu Pięciu Rogów będzie kosztowała 14,75 miliona złotych. Projekt nowego placu przygotowała pracownia WXCA i architekt Michał Kempiński. Ma on się stać "punktem spotkań i spędzania wolnego czasu". "Plac będzie jedną przestrzenią, bez wydzielonych chodników i jezdni. Przejazd zostanie zachowany tylko dla autobusów i rowerów w ciągu Kruczej i Szpitalnej, nadrzędną rolę otrzyma tu ruch pieszy" - zapowiadali drogowcy we wcześniejszych komunikatach.

Posadzka placu zostanie wykonana z dużych płyt betonowych wzmocnionych włóknami i wykończonych kruszywem. Przybędzie też drzew liściastych, pojawią się fontanny i woda. "Plac stanie się dzięki temu przestrzenią bardziej zieloną, przyjazną i zachęcającą do spędzania tu czasu. Zaprojektowano też nową iluminację placu dostosowaną do projektowanego charakteru prestiżowej przestrzeni publicznej. Na placu i jego okolicach pojawią się latarnie stylizowane na historyczne pastorały" - podawał ZDM.

Projekt będzie się wiązał ze zmianami w organizacji ruchu wokół placu. Autobusy zostaną skierowane na Szpitalną, zaś ulica Zgoda zostanie wyłączona z ruchu (poza dojazdem do posesji i Chmielnej). Sam plac i prowadzące do niego dojazdy zostaną oznakowane jako "strefa zamieszkania", co oznacza pierwszeństwo pieszych. U zbiegu Kruczej i Widok powstaną dodatkowe przejścia dla pieszych, za to przejścia u zbiegu Złotej, Jasnej i Zgody staną się bezpieczniejsze dzięki ograniczeniu ruchu i przekrojowi jezdni.

Autor:kk

Źródło: tvnwarszawa.pl