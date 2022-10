Wsiadł za kierownicę mimo trzech sądowych zakazów. Wpadł przez niezapięte pasy

Policjanci z Białołęki zatrzymali mężczyznę z trzykrotnym sądowym zakazem prowadzenia pojazdów. Wpadł podczas kontroli drogowej przez niezapięte pasy bezpieczeństwa. W trakcie weryfikacji jego danych okazało się też, że we wrześniu miał dopuścić się kradzieży kabla telekomunikacyjnego wartego ponad cztery tysiące złotych.

Do zatrzymania 50-latka doszło w czwartek wieczorem. Policjanci z komisariatu na Białołęce około godziny 21 zauważyli kierowcę renault podczas patrolowania ulic radiowozem. Jak relacjonują, nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa, więc postanowili go skontrolować. - Gdy sprawdzili dane mężczyzny w policyjnym systemie, okazało się, że ma trzy czynne zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych wydane przez Sądy Rejonowe dla Warszawy Woli i Śródmieścia, a ostatni, obowiązujący go od końca maja, wydał sąd w Wyszkowie - opisuje Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.