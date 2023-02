Ponad miesiąc po wypadku radiowozu z nastolatkami. Co ustalono?

Równolegle do śledztwa prokuratorskiego, prowadzonego "w sprawie", a nie "przeciwko", w Komendzie Stołecznej Policji wszczęto wobec dwóch funkcjonariuszy postępowanie dyscyplinarne. Rzecznika prasowego komendy Sylwestra Marczaka zapytaliśmy, czy postępowanie jeszcze trwa. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. 20 stycznia informował natomiast, że "w przedmiotowej sprawie wszelki komentarz udzielony będzie dopiero po zakończeniu naszych czynności".

"Policja nie zdradza szczegółów, chroniąc się tajemnicą postępowania"

Wypadek radiowozu w Dawidach Bankowych

Przypomnimy: do zdarzenia doszło na początku stycznia pod Warszawą w pobliżu skrzyżowania ulic Kinetycznej i Złote Łany w Dawidach Bankowych. Do służb dotarło zgłoszenie do wypalaniu traw. Policjanci zastali na miejscu strażaków i grupę młodzieży (potem zapewniali, że to oni dzwonili w sprawie pożaru). Po interwencji policjanci przewieźli radiowozem 17- i 19-latkę. Rozbili auto na drzewie.