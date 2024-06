Parkowanie na chodnikach będzie zakazane? RPO pyta ministerstwo, drogowcy mówią o korzyściach

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zwróciło się do Departamentu Transportu Drogowego o ustosunkowanie się do postulatu "Miejskiej Agendy Parkingowej" w sprawie ograniczenia parkowania na chodnikach tylko do "sytuacji wyjątkowych". Chodzi o ewentualne uchylenie przepisów prawa pozwalających na zatrzymanie lub postój na drodze dla pieszych samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 tony.

Inicjatywa bezkosztowa

Korzyści z nowelizacji

Parkowanie na chodnikach to zmora drogowców odpowiedzialnych za utrzymanie większości trotuarów w mieście. - Chodnik konstrukcyjnie nie jest przystosowany do nacisku, jaki powodują auta. Jeśli gdzieś widać klawiszujące, albo pozapadane płyty chodnikowe, to prawie na pewno jest to miejsce rozjechane przez samochody - zaznacza Dybalski. I podkreśla, że zmiana w przepisach "fundamentalnie poprawiłaby stan tej infrastruktury i przedłużyła żywotność chodników w Warszawie o wiele lat".