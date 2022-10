Ostatnie miesiące na wymianę kopciucha. Od nowego roku ruszają wzmożone kontrole

Do końca roku mieszkańcy Mazowsza mają czas na wymianę pozaklasowych pieców na węgiel lub drewno, potocznie zwanych kopciuchami. Ratusz zapowiada, że po upłynięciu tego terminu ruszą wzmożone kontrole. Za palenie w nich będzie groziła kara od pół do nawet pięciu tysięcy złotych.

Jak podkreśliła, do końca roku uda się w większości dzielnic wymienić wszystkie kopciuchy komunalne. Przyznała, że władze miasta przewidują, iż pod koniec roku w eksploatacji pozostanie około stu takich kotłów. - Są to najtrudniejsze przypadki związane z nieuregulowaną własnością, toczącymi się sprawami prawnymi czy postępowaniami reprywatyzacyjnymi - wskazała.

Mazowiecka uchwała antysmogowa

Uchwała antysmogowa zobowiązuje mieszkańców Mazowsza do wymiany tak zwanych kotłów bezklasowych (kocioł poniżej klasy 3 lub bez tabliczki znamionowej, ani informacji w dokumentacji kotła) do końca 2022 roku. Natomiast kotły 3 i 4 klasy muszą być wymienione do końca 2027 roku.

Ponad 500 mandatów za kopciuchy

Podczas interwencji przeprowadzonych w minionym roku i po stwierdzeniu, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących spalania, strażnicy nałożyli 522 mandaty karne, 777 razy zastosowali środki oddziaływania wychowawczego, sporządzili cztery wnioski do sądu o ukaranie.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas kampanii wyborczej w sierpniu 2018 roku zapowiadał likwidację wszystkich kopciuchów do końca 2020 roku. - Będziemy walczyć z kopciuchami. Do 2020 r. chcemy je zlikwidować i podłączyć nieruchomości do sieci gazowej. Będziemy dopłacać 100 proc. do podłączenia do sieci. Również za fazę projektową - powiedział podczas jednej z konferencji prasowych.