Otwierają place zabaw. "Czasu na przygotowania nie było wiele"

W środę rząd poinformował o szczegółach kolejnego, czwartego etapu znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii. Przewiduje on między innymi zniesienie obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych, zniesienie limitu osób w sklepach i punktach gastronomicznych oraz otwarcie placów zabaw oraz siłowni plenerowych.

Stołeczny ratusz twierdzi jednak, że do późnych godzin wieczornych w piątek nie miał podstawy prawnej do otwarcia placów zabaw.

- Podstawę prawną mamy od godziny 23.30 od wczoraj [od piątku – red.]. Wczoraj o tej godzinie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie, które jest dla nas, jako samorządu, podstawą prawną do tego, aby otwierać place zabaw - poinformowała rzecznik prasowa stołecznego ratusza Karolina Gałecka. - Czasu na przygotowania nie było wiele, ale oczywiście, my ze swojej strony robimy wszystko, aby sukcesywnie place zabawa otwierać dla najmłodszych - zapewniła.

Bez wytycznych sanitarnych

Przypomniała również, że nie wszystkie place zabaw w Warszawie należą do miasta. - Podlegają one dzielnicom, urzędom, burmistrzom, ale także prywatnym organizacjom, spółdzielniom, czy administracjom osiedli, które również odpowiadają za ich otwarcie - zaznaczyła. - My sukcesywnie otwieramy, przygotowujemy, robimy przeglądy techniczne, czy wymieniamy piasek na tych placach zabaw - wymieniała Gałecka.