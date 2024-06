Polskie muzeum wśród "najpiękniejszych na świecie"

Werdykt co roku ogłaszany jest w paryskiej siedzibie UNESCO. Jak informują władze muzeum, nagroda Wersalska to jedno z ważnych wyróżnień w dziedzinie architektury i designu.

"W jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu w kategorii muzea nasza instytucja została doceniona za szczególne walory architektoniczne, gdyż gmach Muzeum Historii Polski to nie tylko miejsce, w którym opowiadamy o dziejach państwa i narodu. To dzieło samo w sobie, budynek pełen przemyślanych znaczeń. Jego fasada nawiązuje do kolejnych warstw naszej historii: od czasów najdawniejszych do współczesności" - informują.