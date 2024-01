Prezydent Warszawy o zakończeniu budowy trasy tramwajowej do Wilanowa i remoncie torów na Kasprzaka

Kiedy pojedziemy tramwajem do Wilanowa? Co z terminem zakończenia remontu torów na Kasprzaka? Wirtualne spotkanie prezydenta Rafała Trzaskowskiego z mieszkańcami stolicy zdominowały pytania o transport publiczny. Pojawił się również temat Strefy Czystego Transportu.

Pytania o tramwaje

– Jeśli chodzi o tramwaj na Kasprzaka, to prace zakończą się w pierwszym kwartale bieżącego roku. Ale jeśli pozwoli pogoda, tramwaje ruszą wcześniej. Natomiast co do trasy do Wilanowa – od połowy 2024 roku wykonawca będzie stopniowo udostępniał przebudowane ulice na Dolnym Mokotowie. Na przełomie czerwca i lipca ma zostać otwarta druga z jezdni ulic Spacerowej i Goworka. Na przełomie maja i czerwca nastąpi otwarcie drugiej jezdni na ulicy Gagarina. Pod koniec pierwszej połowy roku na skrzyżowaniach z Witosa i z Wilanowską ruch drogowy będzie odbywał się już przez nowo zbudowane, gotowe tory tramwajowe – mówił prezydent.