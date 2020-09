W otulinie rezerwatu planują zbudować osiedle dla osób w kwarantannie. Wójt zawiadomił prokuraturę

Władze Starych Babic nie chcą dopuścić do budowy osiedla w otulinie rezerwatu Łosiowe Błota. Zawiadomiły w tej sprawie prokuraturę. Proszą o sprawdzenie, czy inwestor słusznie powołał się na przepisy związane z przeciwdziałaniem COVID-19, które pozwalają na ominięcie prawa budowlanego.

O planach spółki Sawa Solce Residence informowaliśmy w środę na tvnwarszawa.pl. Zamierza ona na terenie przynależącym do Rezerwatu Przyrody Łosiowe Błota wybudować osiedle piętnastu domów jednorodzinnych. Jej przedstawiciele przekonują, że ich przeznaczeniem będzie wynajem dla osób w kwarantannie oraz tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji na skutek pandemii.

Podjęcie próby powstrzymania inwestycji zapowiedziały władze gminy Stare Babice. Ich sprzeciw nie jest jednak nowością, bowiem inwestor od lat usiłował doprowadzić do realizacji budowy na terenie Lasu Bemowskiego. Ale wcześniejsze przepisy pozwalały urzędnikom na skuteczne blokowanie jego inicjatyw. Argumentowali wówczas, że takiego przedsięwzięcia nie dopuszczają plany miejscowe i nie chcą go mieszkańcy.

Wójt zwraca się do prokuratury

Spółka postanowiła jednak rozpocząć budowę, powołując się na artykuł 12 tak zwanej tarczy antykyryzsowej 2.0, czyli ustawy dotyczącej "zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19". Przepis ten pozwalał na budowę obiektów związanych z walką z pandemią bez konieczności trzymania się prawa budowlanego, ustawy o ochronie zabytków i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Jak przekazał nam Michał Więckiewicz, sekretarz gminy Stare Babice, wójt Sławomir Sumka złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Wskazał w nim, że na działce prowadzone są prace inwestycyjne, które mogą naruszać lub zagrażać siedliskom zwierząt, w szczególności poprzez niszczenie żeremi i tam bobrowych.

Dalej zaznaczono, że do rozpoczęcia realizacji inwestycji "doszło prawdopodobnie bez wymaganych dokumentów, z pominięciem zapisów prawa budowlanego, w oparciu niewłaściwą podstawę prawną". "Wątpliwym bowiem jest, by inwestycja budowy kilkunastu budynków jednorodzinnych mogła być utożsamiana z budową obiektów budowlanych w związku z przeciwdziałaniem Covid-19. Zbadać zatem między innymi należy w postępowaniu przygotowawczym, czy inwestor nie wykorzystuje zagrożenia pandemią do realizacji wyłącznie swoich celów biznesowych, a tym samym, czy nie składa fałszywych oświadczeń organom budowlanym odnośnie rzeczywistego przeznaczenia inwestycji" - apeluje wójt gminy Stare Babice.

"Nie mają prawa ingerować"

W intencje dewelopera wątpi też starostwo powiatu warszawskiego zachodniego. Starosta Jan Żychliński powiadomił w tej sprawie inspektora nadzoru budowlanego, zgłaszając, że mogło dojść do samowoli budowlanej. Odmówił także podpisania dziennika budowy i odesłał go do inwestora.

W czwartek zapytaliśmy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ożarowie Mazowieckim o stanowisko z tej sprawie. Do momentu publikacji tego artykułu, nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.

Zdaniem specjalisty prawa budowlanego, adwokata Roberta Suwaja, inspektor nadzoru budowlanego nie będzie w stanie zatrzymać inwestycji. Jak przekonuje w rozmowie z TVN24, ustawodawca nie przewidział żadnej formy kontroli nad przedsięwzięciami powstającymi na podstawie artykułu 12 tarczy antykryzysowej 2.0. - Żaden organ dotychczas nie posiadał takich kompetencji do tego, aby weryfikować, czy oświadczenie inwestora jest prawdziwe i czy to oświadczenie zostanie faktycznie zrealizowane i wykonane. Ustawa nie przyznała takich kompetencji nikomu - zaznacza.

- Wyłączenie ustawy prawo budowlane, wyłączyło też kompetencje nadzoru budowlanego. W związku z tym nawet organy nadzoru budowlanego nie mają prawa ingerować w tego rodzaju inwestycje - mówi adwokat.

Podkreśla też, że choć artykuł 12 został uchylony 5 września, to wszelkie zawiadomienia o rozpoczęciu inwestycji związanej z przeciwdziałaniem COVID-19 sprzed tego dnia mają moc prawną. W jego ocenie jedynym sposobem na ich zatrzymanie byłaby kolejna nowelizacja przepisów. - Musielibyśmy stworzyć do tego podstawę, potencjalnie uchwalając przepis, który by taką możliwość widział i dawałby podstawę do weryfikacji, czy cel został osiągnięty, a jeśli nie to, aby inwestora obowiązywały normalne zasady prawa budowlanego. Więc ocenialibyśmy, czy zostały spełnione wszystkie wymagane kryteria - dodaje.

- Niemniej będzie się to musiało wiązać z pewnymi konsekwencjami, w postaci najprawdopodobniej odpowiedzialności odszkodowawczej - zastrzega. Oznaczałoby to na przykład konieczność zwrotu kosztów, które inwestor poniósł na realizację przedsięwzięcia.

