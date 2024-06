Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnym wywozie z Polski obrazu Jacka Malczewskiego znanego jako "Rzeczywistość". - Nie udało się ustalić losów zarówno obrazu, jak i całej kolekcji lwowskiego kolekcjonera - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Skiba.

Przekazał, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie nadzorowała śledztwo w sprawie o czyn z art. 291 paragraf 1 Kodeksu karnego (paserstwo – red.), zainicjowane zawiadomieniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamentu Restytucji Dóbr Kultury, w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnym wywozie za granicę Polski obrazu olejnego Jacka Malczewskiego, znanego pod tytułami "Rzeczywistość" lub "Stańczyk", oraz polegającego na paserstwie tego dzieła.

Jak wynika z ustaleń postępowania, 7 grudnia 2021 roku na niemieckiej stronie internetowej portalu aukcyjnego e-Bay został wystawiony na sprzedaż obraz Jacka Malczewskiego "Rzeczywistość" z 1908 roku. W okresie międzywojennym należał do lwowskiego kolekcjonera. W 1926 roku był wystawiany na jubileuszowej wystawie artysty we Lwowie. Dalszy los obrazu nie był znany. W grudniu 2021 roku ujawnił się jego nowy posiadacz. Miał wskazać, że dzieło należało do jego babci, która wraz z mężem albo sama w 1954 roku w ramach programu repatriacyjnego wyjechała z Polski do Niemiec Zachodnich.

"Aresztowany" obraz Malczewskiego

W styczniu 2022 roku przedstawiciele jednego z polskich domów aukcyjnych dokonali we Francji oględzin obrazu. Stwierdzili, że jest autentyczny. W lutym 2022 roku obraz nabyła polska spółka prawa handlowego po dokonaniu jego oględzin i sprawdzeniu, że nie jest poszukiwany. Po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń obraz trafił do Polski do wielomiesięcznej konserwacji.

Pod koniec roku 2022 roku został wystawiony na aukcję, która miała się odbyć w dniu 8 grudnia 2022 roku w Domu Aukcyjnym DESA Unicum. Wartość obrazu została wyznaczona na od 14 tysięcy złotych do 22 tysięcy złotych. Obraz został zabezpieczony przez polskie organy ścigania jako dowód rzeczowy.

- W toku śledztwa mimo wykonania czynności procesowych, w tym w drodze międzynarodowych pomocy prawnych, nie udało się ustalić losów zarówno obrazu, jak i całej kolekcji lwowskiego kolekcjonera - przekazał rzecznik.

Zaznaczył, że ostatecznie śledztwo w tej sprawie zostało umorzone 7 czerwca 2024 roku w zakresie pomocy w zbyciu obrazu wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, w zakresie pomocy w ukryciu obrazu wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa, zaś w zakresie wywozu obrazu za granicę wobec przedawnienia karalności czynu.

Obraz "Rzeczywistość" Jacka Malczewskiego w DESA Unicum przy Pięknej TVN24

Ostatni raz widziany we Lwowie

Obraz Jacka Malczewskiego "Rzeczywistość" publicznie ostatni raz został pokazany w 1926 roku we Lwowie. Przez lata uważano go za zaginiony. Według resortu kultury w latach pięćdziesiątych dzieło miało być nielegalnie wywiezione z Polski. Gdy obraz pojawił się na portalu aukcyjnym, ministerstwo podjęło działania zmierzające do ustalenia jego losów i aktualnego statusu prawnego.

Dyrektor Centrum Informacyjnego MKiDN Anna Pawłowska-Pojawa powiedziała PAP, że zważywszy na istnienie poważnych przesłanek uzasadniających podejrzenie, że obraz był przedmiotem przestępstwa, ministerstwo złożyło odpowiednie zawiadomienie do organów ścigania i uprzedziło dom aukcyjny o możliwości działań restytucyjnych.

26 listopada w siedzibie domu aukcyjnego zjawili się policjanci w asyście prokuratora i pracownika Muzeum Narodowego. Stało się tak, bo Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście wydała postanowienie o zabezpieczeniu dzieła w Muzeum Narodowym.

Trafił do Zamku Królewskiego

Pawłowska-Pojawa wyjaśniła wówczas, że "zatrzymanie obrazu w depozycie dokonane w ostatnich dniach przez prokuraturę jest czynnością mającą na celu zabezpieczenie go jako dowodu rzeczowego na potrzeby postępowania karnego". Jednak Prokuratura Okręgowa w Warszawie uchyliła to postanowienie prokuratury rejonowej, obraz wrócił do DESY Unicum i trafił na aukcję. Został warunkowo sprzedany na aukcji za 17 milionów złotych i trafił do ekspozycji stałej Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie.

Jak przekazała DESA Unicum. obraz "stał się własnością polsko-niemieckiej rodziny przed 1939 rokiem". W latach 50. rodzina przeprowadziła się do RFN wskutek akcji łączenia rodzin i zabrała obraz jako mienie przesiedleńcze. W 2021 roku dzieło trafiło na portal aukcyjny przez spadkobiercę, który odziedziczył "Rzeczywistość" po babce. Kiedy pracownicy DESA Unicum zobaczyli obraz Malczewskiego na internetowej aukcji, skontaktowali się z jego właścicielem. Ostatecznie, po udzieleniu zgody przez właściwy niemiecki urząd na stały wywóz do Polski, obraz trafił na aukcję w DESA Unicum.

Informowaliśmy także o odnalezieniu akwareli autorstwa Krzysztofa Baczyńskiego:

Matka Baczyńskiego przekazała akwarelę swojej uczennicy Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor:kz/b

Źródło: PAP