Licealiści z II LO im. Stefana Batorego Batorego reprezentowali Polskę w Historycznych Mistrzostwach Europy organizowanych przez International Academic Competitions. Odbyły się 1-2 czerwca w Londynie w City of London School.

Przeprowadzany jest w języku angielskim i jest to konkurs erudycyjny, wymaga znajomości wielu dziedzin. Swoim zakresem obejmuje historię powszechną, literaturę, sztukę, muzykę, geografię i sport. Konkurs ma formułę teleturniejową, więc kto pierwszy, ten odpowiada. Jest ona bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych.

Konkurs zespołowy składa się z czterech rund, każda ma nieco inną formułę. Konkurs indywidualny, to zestaw 30 pytań. Zespoły lub soliści, by zagrać w Mistrzostwach Europy, muszą zdobyć kwalifikację, zdobywając wysokie miejsce w rozgrywkach regionalnych organizowanych w różnych krajach Europy (w tym w Polsce) lub dwa razy do roku przez Internet.