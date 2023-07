Wydobyte z dna Wisły fragmenty pałacu zniszczonego w czasie potopu szwedzkiego są w Muzeum Historii Polski

Elementy architektury królewskiej rezydencji z XVII wieku znalazły się w depozycie Muzeum Historii Polski - przekazało w środę biuro prasowe placówki. To marmurowe fragmenty okładzin ściennych oraz część kafla z wyobrażeniem syreny wydobyte z dna Wisły.

Fragmenty Villa Regia wyłowione z Wisły

"Te wyjątkowe przedmioty odkryto w miejscu, w którym w 1656 r. zatopione zostały statki szwedzkie wywożące zrabowane bogactwa ówczesnej Warszawy. Przewożone do Gdańska, a następnie do Szwecji dzieła sztuki, zawierały m.in. elementy architektoniczne pochodzące z wystroju wnętrza warszawskiego pałacu królewskiego Villa Regia" - wyjaśnia w komunikacie biuro prasowe Muzeum Historii Polski.

Nowa siedziba od września

"Wojska szwedzkie, które opanowały znaczną część kraju, rabowały praktycznie wszystko: począwszy od biżuterii i dzieł sztuki, aż po futryny okienne czy fragmenty kamieniarki, które po wywiezieniu do Szwecji były wmontowywane w lokalne budynki. Znaleziska przekazane do Muzeum Historii Polski pochodzą ze statku, który nigdy nie dopłynął do Skandynawii – utonął w Wiśle nieopodal dzisiejszej warszawskiej Cytadeli" - przypomina Muzeum Historii Polski.