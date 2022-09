Kolejne dwie ulice stały się "szkolne". W dni nauki będą czasowo zamknięte dla aut

Program "Szkolna ulica" polega na tworzeniu enklaw bezpieczeństwa dla uczniów zmierzających na zajęcia. Na ulicy sąsiadującej z wejściem do placówki wprowadzany jest czasowy zakaz ruchu, by ograniczyć liczbę aut podjeżdżających pod szkolne bramy. Dzięki temu ostatni odcinek w drodze do szkoły pokonywany jest w bezpieczniejszych warunkach, bez huku i spalin samochodowych. Takie rozwiązanie wprowadzono już pilotażowo przy Szkole Podstawowej numer 323 na Ursynowie.