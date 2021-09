Legalna droga prowadzi przez dwa wiadukty. Chcą wygodnego przejścia przez tory

"Projekt zwyczajnie nieakceptowalny"

Jak zaznaczają aktywiści ze stowarzyszenia, piesi często przeprawiają się przez torowisko w miejscu niedozwolonym, obok funkcjonującego w tym miejscu - na skrzyżowaniu ulic Radzymińskiej i Naczelnikowskiej - przejazdu drogowego z dróżnikiem. "Wynika to po części z braku dostępności (cześć pieszych to osoby z ograniczeniami ruchowymi), a po części z tego, że legalna droga wymagająca dwukrotnego przejścia przez ul. Radzymińską po dwóch (!) wiaduktach jest ponad dwa razy dłuższa" - wyjaśniają. Dla wielu mieszkańców: rodziców z dziećmi w wózku czy osób z niepełnosprawnościami to bariera nie do pokonania.