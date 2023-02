Wystawy, koncerty i spektakle. Jest program obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim

19 kwietnia przypada 80. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. W środę w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprezentowano szczegóły związane z upamiętnieniem tamtych wydarzeń. W programie znalazły się liczne wystawy, koncerty, spektakle oraz premiery publikacji.

W środę w siedzibie MKiDN odbyła się konferencja prasowa poświęcona obchodom 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Rozpoczął ją występ muzyczny pianisty Mikołaja Kapały z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, który wykonał suitę fortepianową "Życie Maszyn", skomponowaną przez Władysława Szpilmana w 1933 r.

Heroiczne i tragiczne powstanie

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński przypomniał, że powstanie w getcie warszawskim było pierwszym powstaniem wielkomiejskim w okupowanej Europie, "powstaniem heroicznym i tragicznym".

- Gdy 19 kwietnia 1943 r. oddziały kata getta warszawskiego Jürgena Stroopa weszły do getta, żołnierze żydowscy z Żydowskiego Związku Wojskowego i z Żydowskiej Organizacji Bojowej stawili opór - przypomniał Gliński. - Powstanie było tragiczne - jak wszyscy wiemy - ale stało się na zawsze symbolem oporu Żydów polskich wobec Holokaustu. Co znaczy opór wobec zła - jest dla nas, współczesnych, nie zawsze chyba oczywiste. Widzimy to bardzo wyraźnie w kontekście wojny i napaści tego zła rosyjskiego na Ukrainę, ale powinniśmy o tym zawsze pamiętać - podkreślił.

Dodał, że "powstanie było także formacyjne dla tożsamości żydowskiej". - Powstanie było bardzo ważnym wydarzeniem w obrębie dziedzictwa historii Polski - ocenił.

- Obchody 80. rocznicy, w sensie obchodów państwowych, koncentrują się 19 kwietnia o godz. 12, jak zawsze, ale tym razem organizatorem jest prezydent RP Andrzej Duda i jego kancelaria. Natomiast z uwagi na wagę tego wydarzenia i wagę rocznicy 80. obchody w tym roku są szczególnie uroczyste i organizowane są przez cztery instytucje wraz z wieloma instytucjami towarzyszącymi, współpracującymi - a więc Muzeum Getta Warszawskiego, Żydowski Instytut Historyczny, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce - powiedział Gliński.

"Nie bądź obojętny" - Marian Turski o haśle obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim TVN24

Muzeum Getta Warszawskiego przygotowało wystawę i koncert

Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski podkreślił, że "te obchody są bardzo szczególne, dlatego że nie mamy już praktycznie żadnych świadków historii, którzy przeżyli powstanie w getcie, jeżeli chodzi o bojowników". - Dlatego też nieliczni ci, którzy żyją, którzy przeżyli powstanie w getcie warszawskim, dla nich jest to ostatni moment udziału w tych obchodach. Jednym z członków naszej Rady Muzeum Getta Warszawskiego jest pan Wacław (Izaak) Kornblum. Jest moim wielkim przyjacielem i kiedy rozmawiałem z nim na ten temat to on powiedział: "Albert, bardzo ci dziękuję za to, że udało się wam wszystkim wspólnie te obchody zorganizować". Na naszej stronie, którą wspólnie utworzyliśmy - www.warsaw1943.pl jest pełen program obchodów uroczystości powstania w getcie warszawskim - wyjaśnił Stankowski.

Jak dodał, są tam informacje nie tylko o samej rocznicy wybuchu powstania przypadającej 19 kwietnia, ale także o wydarzeniach organizowanych przez cały rok w Polsce i za granicą.

Muzeum Getta Warszawskiego m.in. organizuje 19 kwietnia koncert polsko-izraelskiej orkiestry symfonicznej w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Koncert został objęty patronatem prezydenta Andrzeja Dudy.

Orkiestrę, którą tworzą młodzi muzycy z Jerusalem Academy of Music and Dance oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, poprowadzi Anna Sułkowska-Migoń (tegoroczna laureatka "Paszportu Polityki"). W trakcie koncertu wykonana zostanie VIII Symfonia Op. 53 "Kwiaty Polskie". Autorami dzieła są Mieczysław Weinberg i Julian Tuwim. Zaprezentowany zostanie również utwór skomponowany specjalnie na tę okazję przez Elżbietę Sikorę.

MGW przygotowało także wystawę "Pamięć 1943" w Kordegardzie – galerii Narodowego Centrum Kultury (30 marca-10 maja).

"Przez lata pamięć o powstaniu kształtowana była przez głosy, wspomnienia i zapiski tych, którzy przeżyli – bojowników i bojowniczki, świadków po obu stronach muru, a także przez kolejne generacje historyków i historyczek. Dominującym wizualnym przekazem pozostawał jednak zapis sprawców tej tragedii - zdjęcia z raportu Jurgena Stroopa. Wystawa konfrontuje najsłynniejsze zdjęcia ze zwykłymi przedmiotami wydobytymi z piwnic zniszczonej kamienicy przy ul. Miłej 18, które są transferem pamięci o dawnych mieszkańcach getta i których miejsce znajdzie się na wystawie stałej powstającego Muzeum Getta Warszawskiego" - napisano w informacji prasowej na temat wystawy.

Kuratorka o wystawie "Wokół nas morze ognia" TVN24

Wystawa w Żydowskim Instytucie Historycznym

Dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego Monika Krawczyk przypomniała, że "od pierwszych lat ŻIH prowadził badania i działania upamiętniające". - Jednym z nich było tworzenie konkursów dla artystów, do których byli zaproszeni wszyscy, którzy chcieli upamiętnić zwłaszcza powstanie w getcie warszawskim - powiedziała.

Jak wskazała, powstanie "od razu po swoim upadku stało się legendą i symbolem oporu, determinacji i bohaterstwa polskich Żydów, którzy w obliczu zagłady zdobyli się na opór zbrojny".

Poinformowała, że w siedzibie ŻIH będzie pokazywana wystawa czasowa "Pomniki oporu. Sztuka wobec powstania w getcie warszawskim (1943-1956), (21 kwietnia-1 października).

Zaprezentowany na niej zostanie wybór prac plastycznych, często nieznanych szerokiemu gronu odbiorców, między innymi wielkoformatowe socrealistyczne obrazy olejne, projekty plakatów rocznicowych z lat 1945-48, ilustracje publikowane w prasie i książkach, a także rysunki, fotografie, rzeźby i dzieła metaloplastyczne z epoki. Zgromadzone na ekspozycji prace pochodzić będą głównie z unikatowych zbiorów ŻIH.

Krawczyk powiedziała, że "artyści, którzy przysłali na konkursy swoje prace to m.in. Alina Szapocznikow, Andrzej Wajda, Bronisław Linke, Natan Rapaport, autor Pomnika Bohaterów Getta w Warszawie".

Dyrektor ŻIH podała, że 21 lipca o godz. 18 już po raz dwunasty ulicami Warszawy przejdzie Marsz Pamięci - wyruszy spod pomnika Umschlagplatz.

"Drogi do powstania. Opór w getcie warszawskim" - to tytuł wystawy, która będzie towarzyszyć Marszowi Pamięci. Plenerowa ekspozycja, czynna do 23 września, będzie poświęcona różnym formom oporu w getcie warszawskim i pozwoli zobaczyć, jak działalność organizacji młodzieżowych, politycznych i społecznych w getcie doprowadziła do zorganizowana zbrojnego oporu w kwietniu i maju 1943 roku.

Akcja "Żonkile"

Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Zygmunt Stępiński przekazał, że wydarzenia organizowane przez POLIN, odbywają się pod hasłem znanym z oświęcimskiej wypowiedzi Mariana Turskiego: "Nie bądź obojętny".

- Staramy się zwracać uwagę na kwestie, które do tej pory w związku z kolejnymi rocznicami powstania w getcie, nie były dostrzegane, stąd też wszystkie najważniejsze wydarzenia koncentrują się wokół losów ludności cywilnej. Mało kto wie - przyznam, że ja również o tym nie wiedziałem - że w dniu wybuchu powstania, na terenie getta ukrywało się 50 tysięcy Żydów i Żydówek z dziećmi, z rodzinami, z osobami starszymi. Z góry było wiadomo, że nie mają żadnych szans na przeżycie, to jednak walczyli o każdy dzień, każdą minutę i każdą sekundę - wyjaśnił. - I ich opór jest dla nas równie ważny, jak opór tych, którzy bezpośrednio wzięli udział w walkach z oddziałami niemieckimi - podkreślił Stępiński.

Poinformował, że POLIN organizuje wystawę czasową "Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim".

Na wystawie (18 kwietnia 2023 - 8 stycznia 2024) pokazane zostanie codzienne życie w bunkrze, w jakich warunkach przebywano i jak radzono sobie z rutynowymi czynnościami i potrzebami. Część ekspozycji poświęcono również relacjom między ukrywającymi, ich uczuciom i emocjom. Wystawa, choć dotyczyć będzie historycznego czasu i wydarzeń, poruszy uniwersalne dylematy, postawy i uczucia, postawi pytania ważne we współczesnym świecie. Głównym materiałem będą świadectwa Żydów ukrywających się w bunkrach w getcie oraz po stronie aryjskiej - wszystkie inne przedmioty czy pamiątki zostały zniszczone, spalone.

Muzeum organizuje również, 19 kwietnia, akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, podczas której wolontariusze będą rozdawać papierowe żonkile – symbol wspólnej pamięci o powstaniu w getcie. - Chcemy w samej Warszawie rozdać 450 tys. żonkili. Jest to liczba Żydów i Żydówek, wraz z rodzinami, którzy w szczytowym okresie przebywali w getcie warszawskim. W 2023 r. po raz pierwszy żonkile zostaną rozdane w pięciu innych miastach Polski: Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Białymstoku oraz Lublinie - przekazał Stępiński.

Dodał, że w tym roku do akcji w Warszawie i całej Polsce zgłosiło się 3 tys. 700 wolontariuszek i wolontariuszy. Z czego poza Warszawą 1631.

Dyrektor Muzeum POLIN o akcji "Żonkile" TVN24

"Żydowska pamięć o powstaniu w getcie warszawskim"

Prezes Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce Artur Hofman przypomniał, że "TSKŻ właściwie od zawsze jest głównym organizatorem obchodów pod Pomnikiem Bohaterów Getta 19 kwietnia".

"19 kwietnia dla polskich Żydów - zanim przez ONZ 27 stycznia został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu - był i pozostaje tym najważniejszym symbolem oporu i dumy z tego oporu dla mojego, powojennego pokolenia" - podkreślił Hofman. Dodał, że w tym dniu "wspomina się o Holokauście oraz o strasznych rzeczach, które zgotował niemiecki nazizm na terenach polskich". Podkreślił, że "o 19 kwietnia pamięta od dziecka każdy polski Żyd".

Powstanie w warszawskim getcie IPN

Jednym z wydarzeń organizowanych przez TSKŻ jest wydanie publikacji multimedialnej "Żydowska pamięć o powstaniu w getcie warszawskim" (koniec marca/początek kwietnia). Publikacja będzie zawierać kody QR odsyłające do strony internetowej Muzeum Getta Warszawskiego.

Kolejną z inicjatyw TSKŻ jest realizowany we współpracy z Teatrem Lalka spektakl pt. "Poczta" Rabindranatha Tagorego (24 kwietnia). Spektakl nawiązuje do ostatniego przedstawienia teatralnego wystawionego w Domu Sierot Janusza Korczaka 18 lipca 1942 r., na 4 dni przed rozpoczęciem Wielkiej Akcji deportacyjnej. Dziecięca inscenizacja dramatu Tagorego "Poczta" była dla Korczaka symbolicznym pożegnaniem z życiem. Spektakl będzie rejestrowany, zostanie również przygotowany reportaż z premiery.

Pełen program wydarzeń zaplanowanych na 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim dostępny jest pod adresem: https://www.warsaw1943.pl/.

Powstanie w getcie warszawskim trwało niespełna miesiąc (wybuchło 19 kwietnia 1943 r.), a jego tragicznym epilogiem było wysadzenie 16 maja 1943 r. przez Niemców Wielkiej Synagogi na Tłomackiem.

Dzielnica Północna na zdjęciach francuskiego weterana The Pritzker Family National Photography Collection, The National Library of Israel

Autor:dg/gp

Źródło: PAP