W domu miał broń i narkotyki, "od roku znęcał się nad żoną i dzieckiem"

Odejście specjalistów z Oddziału Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży w Uzdrowisku Konstancin to nie tylko kwestia "zmęczenia materiału". W rozmowie z tvn24.pl członek personelu przedstawia rzeczywistość oddziału, w którym zaledwie kilku profesjonalistów zajmuje się ponad 50 dzieci po próbach samobójczych, z zaburzeniami odżywiania, okaleczającymi się i z epizodami psychotycznymi. - Każdy dyżur to siedzenie na bombie. Gdy oddział jest przepełniony, dosłownie modlimy się, by nic się nie stało - mówi nam pracownik oddziału.