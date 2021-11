Warszawa rozdaje biało-czerwone kokardy na Święto Niepodległości

czytaj dalej

Laureatką plebiscytu Warszawianka Roku 2021 została Wanda Traczyk-Stawska, która jako 17-latka walczyła w Powstaniu Warszawskim. - Wołam do was kobiety, żebyście nieustępliwie walczyły o swoje prawa. Od was zależy przyszłość naszego narodu - mówiła podczas wtorkowej gali.