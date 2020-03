"Poranny szczyt jest wcześniejszy i trwa krócej". Będzie kolejna korekta rozkładów

Ratusz reaguje na poranny chaos, do którego doszło w piątek po wprowadzeniu nowych zasad poruszania się komunikacją (połowa miejsc musi zostać wolna). Od poniedziałku kilka popularnych linii autobusowych zostanie wzmocnionych.

Dodatkowo, rano na trasę linii 190 między CH Marki a metrem Ratusz Arsenał wyjadą dodatkowe autobusy, dzięki czemu będą podjeżdżały na przystanki co 5 minut zamiast co 7,5 minuty. Na pozostałym odcinku trasy, najmniej wykorzystywanym przez pasażerów, częstotliwość wyniesie 10 minut. Dla linii 520 i 523 wcześniej, bo ok. godz. 17 rozpocznie się "wygaszanie" szczytu popołudniowego.