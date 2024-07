Napad na sklep, 80-letnia ekspedientka raniona nożem

Do napadu na 80-letnią ekspedientkę doszło w Ostrowi Mazowieckiej. Policja podała, że jeden z napastnik ranił kobietę nożem. Policja ustaliła, że podejrzany w tej sprawie miał dwóch wspólników. Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani i trafili już do aresztu.

Zatrzymani mieszkańcy powiatu ostrowskiego usłyszeli zarzuty dokonania rozboju wspólnie i w porozumieniu. We wtorek sąd postanowił o aresztowaniu mężczyzn na trzy miesiące. Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Wszedł do sklepu i krzyczał, że to napad

Do napadu doszło w sobotę przed południem. Do jednego ze sklepów w Ostrowi Mazowieckiej wszedł mężczyzna z nożem w ręku i krzyczał, że to jest napad. - Sprawca odepchnął 80-letnią ekspedientkę, kobieta upadła, a on podszedł do kasy fiskalnej, skąd zabrał większą kwotę pieniędzy – relacjonowała aspirant Marzena Laczkowska, rzeczniczka miejscowej policji. W trakcie szarpaniny z 80-latką napastnik zranił ją w dłoń nożem, rzucił go i wybiegł ze sklepu.