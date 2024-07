Groził, że zabije pracownicę sklepu i klientów. Wrócił z 20-centymetrowym nożem

Do aresztu trafił mężczyzna, który znieważał i kierował groźby karalne wobec pracownicy marketu w Ostrołęce. Podczas zatrzymania agresor miał powiedzieć policjantom, że zabiłby ekspedientkę, klientów oraz siebie. Mężczyzna miał przy sobie 20-centymetrowy nóż.

Do zdarzenia doszło 21 czerwca w sklepie przy ulicy Steyera w Ostrołęce. Zawiadomienie o przestępstwie złożyła pracownica marketu. Jak zeznała, jeden z klientów niespodziewanie zaczął ją wyzywać i grozić pozbawieniem życia. Mężczyzna wyszedł ze sklepu, ale po chwili wrócił, trzymając w ręku 20-centymetrowy nóż. Z relacji pokrzywdzonej wynika, że był agresywny i nieobliczalny. Próbował dostać się do wnętrza sklepu, który w obawie o życie i zdrowie pracownice zamknęły. Gdy mężczyzna nie mógł dostać się do środka, wsiadł na rower i odjechał.