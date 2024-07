"Muzyka klasyczna w plenerze to wyjątkowe doświadczenie". Kompozycje Paderewskiego w parku

- Chcemy, aby letni Festiwal Paderewski na Ujazdowie stał się nie tylko wydarzeniem muzycznym, ale także miejscem spotkań i integracji społeczności Warszawy. Wierzymy, że muzyka klasyczna w plenerze to wyjątkowe doświadczenie, które może być dostępne dla każdego – mówi Wiesław Dąbrowski, prezes Fundacji AveArte, która organizuje festiwal.

Ma być hołdem złożonym genialnemu pianiście

Koncerty będą odbywać się w swobodnej atmosferze oraz malowniczej scenerii Parku Ujazdowskiego. Organizatorzy zachęcają uczestników do zabrania ze sobą koców piknikowych, zaproszenia rodzin i przyjaciół, proponując sposób na kulturalno-towarzyskie popołudnie.

Pianista prowadzi bogate życie koncertowe

Solistą sobotniego koncertu, który zacznie się o godz. 16.00, jest Piotr Sałajczyk (rocznik 1982) zaliczany do grona najwybitniejszych polskich wykonawców swojej generacji. Laureat Fryderyka oraz Orfeusza przyznanego za „wybitne kreacje wykonawcze muzyki polskiej” był też nominowany do Paszportów „Polityki” (2017) za „wrażliwość i inteligencję, z którymi podchodzi do zapominanego na naszych estradach repertuaru”.