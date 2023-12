Pijany kierowca poruszał się slalomem. Zareagował strażnik miejski

"Dochodziła godzina 4 w nocy, gdy inspektor V Oddziału Terenowego zmierzał do pracy trasą szybkiego ruchu. Dojeżdżając do Serocka, zauważył przed sobą citroena C4, którego kierowca wyraźnie nie panował nad pojazdem. Sytuacja była niebezpieczna nie tylko dla kierującego citroenem, ale i dla innych użytkowników drogi" - relacjonuje referat prasowy straży miejskiej w Warszawie.

"Silny zapach alkoholu"

"Będąc w kontakcie z przyjmującym zgłoszenie, cały czas podawał lokalizację drogowego pirata. Nagle, gdy auto dojechało do miejscowości Borowa Góra, kierowca citroena zjechał na pobocze i zatrzymał się. Strażnik natychmiast podbiegł do drzwi samochodu i otworzył je, by sprawdzić co jest przyczyną niebezpiecznego toru jazdy. Silny zapach alkoholu, który wydobył się z wnętrza pojazdu wyjaśnił, co się stało" - wyjaśniają strażnicy.