Wybite szyby w koparce, wykonawca trasy tramwajowej do Wilanowa informuje o ostrzelaniu

Na budowie tramwaju do Wilanowa, w rejonie pętli na Bonifacego, ktoś uszkodził koparkę i walec. Wykonawca trasy przekazał, że ostrzelana została jedna z koparek. Jednak z ustaleń policji wynika, że do uszkodzenia szyb doszło prawdopodobnie poprzez uderzenie twardym przedmiotem.

"Dziś w nocy (z 22 na 23.10.) na placu budowy trasy tramwajowej do Wilanowa (pętla Bonifacego) została ostrzelana z wiatrówki nasza koparka" - poinformowała w mediach społecznościowych firma Budimex, wykonawca nowej trasy tramwajowej.

Ustalenia policji

- Na miejscu policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych urządzeń. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że do uszkodzenia szyb doszło poprzez uderzenie twardym przedmiotem. Policjanci zabezpieczyli materiały i ślady, które poddane zostaną analizie. Posłużą do ustalenia, w jaki sposób doszło do tych uszkodzeń - powiedziała Kołdys.