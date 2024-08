Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wykonanie projektu przebudowy ulicy Puławskiej na odcinku od Dolnej do Rakowieckiej. Jezdnia ma być węższa, by wygodniej było zmarginalizowanym dziś w tym miejscu pieszym i rowerzystom. Pojawi się nowa zieleń.

Puławska na mokotowskim odcinku od Dolnej do Rakowieckiej jest zaprzeczeniem miejskiej ulicy. Mamy tu szeroką na trzy pasy jezdnię, wąski chodnik, dodatkowo zastawiony parkującymi samochodami. W niektórych miejscach piesi z trudem się mijają, a rowerzyści pozbawieni udogodnień są zmuszeni jechać tuż obok pędzących samochodów lub przeciskać się nielegalnie między pieszymi.

Drogowcy nie chcieli piętrzyć utrudnień

O przebudowę mieszkańcy oraz aktywiści miejscy walczą od wielu lat. Dobrym momentem na zmiany było rozpoczęcie budowy linii tramwajowej do Wilanowa. Na odcinku od placu Unii Lubelskiej do Madalińskiego Puławska była rozkopana i częściowo nieprzejezdna. Remontowano torowisko. Urzędnicy jednak z tej szansy nie skorzystali. Dlaczego?

"Od dwóch lat głównym zadaniem jest budowa tramwaju na Wilanów. Puławska stanowiła główny objazd dla przebudowywanych ulic Belwederskiej i Spacerowej. Na jezdni na czas prac wytyczono buspas, którym linie autobusowe z Wilanowa i Dolnego Mokotowa mogły ominąć utrudnienia. Koniec prac na Spacerowej i Belwederskiej to jednak nie koniec prac na Puławskiej. Kolejnym etapem jest budowa torowiska na ul. Rakowieckiej, która rozpoczęła się w czerwcu. Umowa podpisana przez tramwajarzy jesienią zeszłego roku zobowiązuje wykonawcę do przebudowy Rakowieckiej do lata 2025 roku. Oznaczało to również konieczność poprowadzenia objazdów inwestycji po wschodniej jezdni ul. Puławskiej" - zaznacza Zarząd Dróg Miejskich.

"W cieniu trwających inwestycji będziemy mogli przygotować dokumentację projektową i po zakończeniu inwestycji tramwajowej zająć się przebudową samej Puławskiej, gdy przestanie ona już pełnić rolę głównego objazdu" - zapewniają drogowcy.

Jak się zmieni Puławska? Ubędzie pas

Co się zmieni na Puławskiej? Jednym z najważniejszych elementów przebudowy będzie likwidacja rowerowego teleportu. W ostatnich latach powstały trasy rowerowe na dziewięciokilometrowym fragmencie Puławskiej aż do granicy miasta. Wygodnej drogi dla cyklistów brakuje wciąż na odcinku od Dolnej do Rakowieckiej.

Założeniem modernizacji jest rezygnacja z jednego pasa jezdni. To pozwoli na wytyczenie trzymetrowego chodnika z nową zielenią. Miejsce na odseparowaną od chodnika drogę dla rowerów znalazłoby się tam, gdzie stoją dziś latarnie, sygnalizatory oraz studzienki odwadniające jezdnię. Zostaną one przesunięte.

Przebudowane zostaną cztery duże skrzyżowania: z Dolną, Dąbrowskiego, Madalińskiego i Narbutta. Pojawią się nowe sygnalizatory i przejścia dla pieszych.

Dwa lata na prace projektowe

Na oferty ZDM czeka do 6 września. Choć to spory krok do przodu, przebudowa Puławskiej na tym odcinku to wciąż pieśń przyszłości. Wybrany w przetargu wykonawca będzie mieć aż dwa lata na wykonanie projektu. Dopiero potem drogowcy ogłoszą przetarg na wykonawcę prac.

