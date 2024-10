Pokój dla Jeruzalem. Wyjątkowy koncert "ponad podziałami"

Jak zapowiadają organizatorzy z Centrum Myśli Jana Pawła II, narracja koncertu poprowadzona będzie w formie podróży po różnych wyznaniach, kulturach i epokach. Słuchacze i słuchaczki usłyszą m.in. 8-głosowy motet "Adom Olam" autorstwa renesansowego kompozytora żydowskiego Salamone Rossiego; czwartą część kantaty "Wachet auf, ruft uns die Stimme" Jana Sebastiana Bacha do melodii ułożonej przez luterańskiego pastora Philippa Nicolai; tradycyjną syryjską pieśń "Yal asmar ellon" w opracowaniu na chór Edwarda Torikiana; cerkiewną wersję Modlitwy Pańskiej "Otcze nasz" Alfreda Schnittkego – XX-wiecznego kompozytora pochodzenia rosyjsko-niemiecko-żydowskiego, czy "Pie Jesu" z Requiem (katolickiej Mszy za zmarłych) Gabriela Faure.

Przeżywanie piękna ponad podziałami

Pokój dla Jeruzalem będzie w pewien sposób nawiązywać do festiwalu Muzyka Pokoju – Muzyka Wiary, wymyślonego i stworzonego przez Mirona Zajferta. Po jego śmierci w ubiegłym roku festiwal zawieszono. Koncert łączy się też z rocznicą Światowego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu, podczas którego Jan Paweł II spotkał się z przedstawicielami religii całego świata.

- Nasza rzeczywistość dopomina się o ciągłe podejmowanie prób porozumienia ponad podziałami. Jednym ze sprawdzonych środków do osiągniecia tego celu, jest muzyka, która może połączyć nas we wspólnym przeżywaniu piękna. Tym bardziej cieszę się, że nasze zaproszenie do realizacji wspólnego wydarzenia przyjęli znakomici artyści - mówi cytowany w komunikacie prasowym Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II.